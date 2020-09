“Cosa hai combinato?”. Era ossessionata dalla voglia di cambiare, la sua storia ha scioccato tutti. Prima era totalmente diversa, eccola (Di venerdì 18 settembre 2020) La protagonista della storia che sto per raccontarvi è Fulvia Pellegrino ha 57 anni, vive a Peveragno in provincia di Cuneo. È un’ex imprenditrice e ha speso circa 70mila euro per ottenere le sembianze di quella che lei definisce “una donna perfetta”. Segni particolari, oltre ad avere iniettato quintali di botox: al secolo si chiama Fulvio Pellegrin ed è sposato con la signora Marisa. Insomma, una situazione parecchio ingarbugliata. Per raggiungere il suo obiettivo Fulvia si è sottoposta a un incredibile numero di interventi chirurgici di natura estetica e il risultato è sotto gli occhi di tutti. La vita di Fulvia non è stata semplice. È cresciuta con due fratelli e il padre era un cattolico convinto, la sua educazione è stata pertanto rigorosamente ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 18 settembre 2020) La protagonista dellache sto per raccontarvi è Fulvia Pellegrino ha 57 anni, vive a Peveragno in provincia di Cuneo. È un’ex imprenditrice e ha speso circa 70mila euro per ottenere le sembianze di quella che lei definisce “una donna perfetta”. Segni particolari, oltre ad avere iniettato quintali di botox: al secolo si chiama Fulvio Pellegrin ed è sposato con la signora Marisa. Insomma, una situazione parecchio ingarbugliata. Per raggiungere il suo obiettivo Fulvia si è sottoposta a un incredibile numero di interventi chirurgici di natura estetica e il risultato è sotto gli occhi di. La vita di Fulvia non è stata semplice. È cresciuta con due fratelli e il padre era un cattolico convinto, la sua educazione è stata pertanto rigorosamente ...

