Corviale, ancora chiuso plesso scolastico Mazzacurati (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – Insegnanti precari, docenti di ruolo, studenti, famiglie e cittadini si sono dati appuntamento domani, sabato 19 settembre, alle 10, davanti al plesso ‘Mazzacurati’ di Roma, in zona Corviale, per chiedere l’apertura della scuola che, in attesa del collaudo, non ha ancora aperto. La scuola, che il 19 luglio era stata visitata anche dalla sindaca Raggi, avrebbe dovuto ospitare una materna, una elementare e una media. Ma i locali dell’edificio non sono stati ancora messi a disposizione dell’isituto comprensivo ‘Fratelli Cervi’, come aveva denunciato gia’ il 5 agosto da Gianluca Lanzi, segretario del Pd del Municipio XI. Sempre a inizio agosto, i genitori avevano scritto una lettera indirizzata alla sindaca Raggi per chiedere di effettuare subito ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – Insegnanti precari, docenti di ruolo, studenti, famiglie e cittadini si sono dati appuntamento domani, sabato 19 settembre, alle 10, davanti al’ di Roma, in zona, per chiedere l’apertura della scuola che, in attesa del collaudo, non haaperto. La scuola, che il 19 luglio era stata visitata anche dalla sindaca Raggi, avrebbe dovuto ospitare una materna, una elementare e una media. Ma i locali dell’edificio non sono statimessi a disposizione dell’isituto comprensivo ‘Fratelli Cervi’, come aveva denunciato gia’ il 5 agosto da Gianluca Lanzi, segretario del Pd del Municipio XI. Sempre a inizio agosto, i genitori avevano scritto una lettera indirizzata alla sindaca Raggi per chiedere di effettuare subito ...

MariaLu91149151 : RT @eugeniobosio: #lariachetirala7 .Ancora Bonafe ,Artena non è una periferia , ma è un paese con grandi tradizioni e valori ,non è corvial… - eugeniobosio : #lariachetirala7 .Ancora Bonafe ,Artena non è una periferia , ma è un paese con grandi tradizioni e valori ,non è c… -

Ultime Notizie dalla rete : Corviale ancora Corviale, ancora chiuso plesso scolastico Mazzacurati RomaDailyNews Corviale Urban Lab – nona edizione Due weekend di spettacoli, mostre e concerti

Alla Cavea e alla Galleria il Mitreo di Corviale si svolgerà la nona edizione del Corviale Urban Lab, il festival multidisciplinare che porta arte, cultura e spettacolo nella periferia romana. Per due ...

Corviale, il Campidoglio annuncia la fine dei lavori ma la scuola Mazzacurati resta un cantiere

L’intenzione di trasferire lì una parte degli studenti dell’Istituto comprensivo Fratelli Cervi, era stata smentita tre giorni dopo l’annuncio della Sindaca. La dirigente scolastica, in una comunicazi ...

Anziani, disabili, giovani: a Corviale le storie di periferia salgono sul palcoscenico

Il teatro che nasce dalle viscere di Corviale, dal cuore del Serpentone lungo un chilometro che sta faticosamente uscendo dal degrado. Il sogno di un gruppo di giovani e di una tesi di master. E alla ...

Alla Cavea e alla Galleria il Mitreo di Corviale si svolgerà la nona edizione del Corviale Urban Lab, il festival multidisciplinare che porta arte, cultura e spettacolo nella periferia romana. Per due ...L’intenzione di trasferire lì una parte degli studenti dell’Istituto comprensivo Fratelli Cervi, era stata smentita tre giorni dopo l’annuncio della Sindaca. La dirigente scolastica, in una comunicazi ...Il teatro che nasce dalle viscere di Corviale, dal cuore del Serpentone lungo un chilometro che sta faticosamente uscendo dal degrado. Il sogno di un gruppo di giovani e di una tesi di master. E alla ...