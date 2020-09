Coronavirus in Irpinia, sono 3 i positivi di oggi: altri due ad Avellino (Di venerdì 18 settembre 2020) Coronavirus, in Campania è allarme arancione 18 settembre 2020 Coronavirus e scuola, De Luca: 'Siamo concentrati su questioni un po' più serie' 18 settembre 2020 L'Azienda Sanitaria Locale comunica ... Leggi su avellinotoday (Di venerdì 18 settembre 2020), in Campania è allarme arancione 18 settembre 2020e scuola, De Luca: 'Siamo concentrati su questioni un po' più serie' 18 settembre 2020 L'Azienda Sanitaria Locale comunica ...

bassairpinia : Coronavirus. Altri tre casi in Irpinia, tra Avellino e Sperone. - - occhio_notizie : #Coronavirus, sono 3 i positivi di oggi in Irpinia: altri due ad Avellino - bassairpinia : Coronavirus. Altri 2 casi positivi a Sperone, colpite anche Quindici e Cervinara in Irpinia nella giornata odierna.… - occhio_notizie : L'Asl di Avellino ha comunicato la positività al Coronavirus di 4 persone, rispettivamente nei comuni di Sperone, Q… - bassairpinia : Coronavirus. Cinque nuovi positivi in Irpinia: 3 ad Avellino e 2 a Moschiano. - -