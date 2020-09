Controlli in stazioni ferroviarie | due arresti e due indagati

(Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – Piu’ di 2mila persone controllate, 2 persone arrestate, 2 persone indagate, 4 sanzioni amministrative contestate di cui 2 al regolamento di Polizia Ferroviaria, centinaia i bagagli al seguito ispezionati, 183 operatori impiegati e 73 scali ferroviari interessati. Questo e’ il bilancio dell’attivita’ del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio nell’ambito dell’Operazione ‘sicure’, svolta nella giornata di ieri, promossa su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria ed incentrata sul rafforzamento delle attivita’ di controllo straordinario del “territorio ferroviario”, con l’uso di smartphone e con la partecipazione delle unita’ cinofile della Polizia di Stato antiesplosivo e antidroga per un controllo mirato di bagagli, dei depositi in stazione e dei ...

18 arrestati, 228 indagati e 60.473 identificati: è questo il bilancio dei controlli nell'ultima settimana della Polizia Ferroviaria. 3.908 le pattuglie impegnate in stazione e 832 a bordo treno, per ...