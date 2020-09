Chi è Sergio Muniz, il concorrente di Tale e Quale Show 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) Chi è Sergio Muniz, il concorrente di Tale e Quale Show 2020 Sergio Muniz è uno dei dieci concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, in onda con la decima edizione a partire da venerdì 18 settembre 2020. Il grande pubblico lo ricorda per aver vinto un altro reality, l’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura. Ma chi è Sergio Muniz? Si tratta di un attore e cantante molto famoso, che ora si cimenterà con le imitazioni dei grandi della musica, partecipando a Tale e Quale Show. Scopriamo ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020) Chi è, ildiè uno dei dieci concorrenti della nuova edizione di, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, in onda con la decima edizione a partire da venerdì 18 settembre. Il grande pubblico lo ricorda per aver vinto un altro reality, l’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura. Ma chi è? Si tratta di un attore e cantante molto famoso, che ora si cimenterà con le imitazioni dei grandi della musica, partecipando a. Scopriamo ...

Chi è la fidanzata di Sergio Muniz, Morena Firpo? Morena Firpo, classe 1984, è un’insegnante di yoga, nota per essere la compagna dell’attore, modello e cantante Sergio Muniz. I due si sono conosciuti ...

Roberto Cipullo, noto ?produttore cinematografico, è la dolce metà di Carolina Rey. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Roberto Cipullo è al fianco di Carolina Rey da ormai parecchio tempo ...

TERNI Nuovo consiglio di aministrazione e nuove speranze di avere novità sulla tassa tanto discussa. Domenica si vota per rinnovare il Cda del Consorzio di bonifica Tevere-Nera, mentre resta alto il d ...

