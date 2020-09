Caixabank sposa Bankia | nasce la più grande banca spagnola

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Via libera del Board dialla fusione con, che porterà alla creazione della piùdella Spagna con 660 miliardi di euro di attivi. L’operazione, che verrà regolata interamente per carta, prevede un concambio di 0,6845 nuove azioni Caixa per ogni azione, che viene così valutata 4,3 miliardi di euro. Il prezzo implicito del concambio offre un premio del 20% sui prezzi di chiusura didel 3 settembre, quando si è avuta notizia della fusione, e del 28% sulla media dei prezzi degli ultimi re mesi. La fusione genererà sinergie per 770 milioni di euro annui entro il 2023 ed avrà un effetto accrescitivo sui ricavi di 290 milioni annui. (Foto: jordi2r / 123RF)