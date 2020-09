Borse 18 settembre, indici europei in rosso. Si rafforza l’euro (Di venerdì 18 settembre 2020) Borse 18 settembre 2020. Vecchio Continente in rosso. Tokyo chiude in positivo. MILANO – Borse 18 settembre 2020. La seduta si apre con la chiusura in positivo per Tokyo che ha registrato un progresso dello 0,11% rispetto alla giornata precedente. Piazza Affari in rosso Non è stata una chiusura di settimana positiva per il Vecchio Continente. Al termine della sessione tra i listini il peggiore è stato Parigi con un crollo dell’1,44% rispetto alla giornata precedente. Male anche Milano (-1,09%) mentre Francoforte (-0,64%) e Londra (-0,74%) hanno contenuto le perdite. A Piazza Affari l’osservata principale è stata Tim che ha chiuso con un -2,35% in confronto a giovedì. Apertura in rosso anche a Wall Street. Il Dow ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020)182020. Vecchio Continente in. Tokyo chiude in positivo. MILANO –182020. La seduta si apre con la chiusura in positivo per Tokyo che ha registrato un progresso dello 0,11% rispetto alla giornata precedente. Piazza Affari inNon è stata una chiusura di settimana positiva per il Vecchio Continente. Al termine della sessione tra i listini il peggiore è stato Parigi con un crollo dell’1,44% rispetto alla giornata precedente. Male anche Milano (-1,09%) mentre Francoforte (-0,64%) e Londra (-0,74%) hanno contenuto le perdite. A Piazza Affari l’osservata principale è stata Tim che ha chiuso con un -2,35% in confronto a giovedì. Apertura inanche a Wall Street. Il Dow ...

MarketWall_ITA : ??18 settembre- Update #MERCATI ore 17:30?? Un minuto dedicato alla chiusura delle #BorseEuropee, apertura delle bors… - UniLUMSA : In chiusura oggi (18 settembre) la call 2020-2021 per Borse di collaborazione riservate agli studenti e alle studen… - Profilo3Marco : RT @rep_economia: Le Borse di oggi, 18 settembre. Indici europei in calo in scia a Wall Street - repubblica : RT @rep_economia: Le Borse di oggi, 18 settembre. Indici europei in calo in scia a Wall Street - rep_economia : Le Borse di oggi, 18 settembre. Indici europei in calo in scia a Wall Street -

Ultime Notizie dalla rete : Borse settembre Le Borse di oggi, 18 settembre. Indici europei in calo in scia a Wall Street la Repubblica Seduta negativa per Piazza Affari

Venerdì 18 settembre 2020: la giornata a Piazza Affari e nelle altre Borse europee in un unico colpo d'occhio.

Le Borse di oggi, 18 settembre. Indici europei in calo con Wall Street

MILANO - Seduta tutte in calo per le Borse europee in scia alla seduta negativa di ieri a Wall Street, proseguita anche oggi, mentre continua a pesare la delusione degli investitori per la prudenza de ...

Borsa, la spinta ribassista non molla

Un’altra giornata di sofferenza sui mercati azionari – Piazza Affari perde oltre l’1% malgrado il balzo di Diasorin (sulla scia di Sanofi) e le buone performance di Inwit e Nexi – Ancora negativo il N ...

Venerdì 18 settembre 2020: la giornata a Piazza Affari e nelle altre Borse europee in un unico colpo d'occhio.MILANO - Seduta tutte in calo per le Borse europee in scia alla seduta negativa di ieri a Wall Street, proseguita anche oggi, mentre continua a pesare la delusione degli investitori per la prudenza de ...Un’altra giornata di sofferenza sui mercati azionari – Piazza Affari perde oltre l’1% malgrado il balzo di Diasorin (sulla scia di Sanofi) e le buone performance di Inwit e Nexi – Ancora negativo il N ...