Bassetti | “I media hanno fatto terrorismo | e ora la gente ha paura del Covid” Video

(Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set – A L’aria che tira, la nota trasmissione condotta su La7 da Myrta Merlino, Matteoè tornato ad attaccare ifilogovernativi. Il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, infatti, ha spiegato chiaro e tondo perché gli italianiun’eccessivadel Covid-19: «Ho passato l’estate intera a spiegare che ilnon portava da nessuna parte, laè terrorizzata dal prendere il Covid perché gli abbiamo spiegato che morivano come se prendevano l’ebola. Ma non è più così: oggi è una normale infezione trattabile e gestibile», ha detto l’infettivologo. Il ...

IlPrimatoN : Chiaro e tondo - infoitsalute : Bassetti puntualizza sui tamponi a scuola. Sui media e in politica intanto è delirio - CostanzaSperan1 : @MagazzinoCdF Di #Bassetti si sa più nulla? Si è dileguato o finalmente l'han zittito? Una rettifica e delle scuse… - laDiscussioneQ : Bassetti puntualizza sui tamponi a scuola. Sui media e in politica intanto è delirio -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti media

Corriere TV

Il professor Matteo Bassetti ha voluto spiegare la situazione che stiamo vivendo adesso in Italia riguardo al coronavirus. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di ...«Torniamo a vedere nei reparti pazienti anziani colpiti da Sars-CoV-2. Questo perché sono quelli più fragili e perché il virus può far precipitare situazioni preesistenti, ovvero soggetti con diabete, ...Rispetto a qualche settimana fa "torniamo a vedere nei reparti pazienti anziani colpiti da Sars-CoV-2. Questo perché sono quelli più fragili e perché il virus può far precipitare situazioni preesisten ...