A Madrid troppi contagi: pronte nuove restrizioni per i cittadini (Di venerdì 18 settembre 2020) A Madrid restrizioni alla mobilità dei cittadini - La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha annunciato limitazioni alla mobilità a Madrid a causa dell'aumento dei casi di ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 settembre 2020) Aalla mobilità dei- La presidente della Comunità di, Isabel Diaz Ayuso, ha annunciato limitazioni alla mobilità aa causa dell'aumento dei casi di ...

grzacc : RT @CleliaMussari: Se li avete amati come me vi manca Pedra, vi manca Fermin Garzón, si usano troppi cellulari, vi manca Madrid, il figlio… - brichiel : RT @Michele96404787: @FusatoRiccardo Lo avesse fatto la Juventus: Difensore di 33 anni con contratto di 3 anni a 7 milioni a staggione! E.… - calabrone37 : RT @Michele96404787: @FusatoRiccardo Lo avesse fatto la Juventus: Difensore di 33 anni con contratto di 3 anni a 7 milioni a staggione! E.… - Michele96404787 : @FusatoRiccardo Lo avesse fatto la Juventus: Difensore di 33 anni con contratto di 3 anni a 7 milioni a staggione!… - eugeniogaltieri : RT @CleliaMussari: Se li avete amati come me vi manca Pedra, vi manca Fermin Garzón, si usano troppi cellulari, vi manca Madrid, il figlio… -

Ultime Notizie dalla rete : Madrid troppi A Madrid troppi contagi: pronte nuove restrizioni per i cittadini Globalist.it A Madrid troppi contagi: pronte nuove restrizioni per i cittadini

A Madrid restrizioni alla mobilità dei cittadini - La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha annunciato limitazioni alla mobilità a Madrid a causa dell'aumento dei casi di coronavi ...

Real Madrid, è rottura con Jovic: il giocatore chiede la cessione

Luka Jovic è stufo del Real Madrid a causa delle troppe panchine e del poco spazio trovato nella squadra allenata da Zidane. Il giocatore per questo motivo ha chiesto espressamente di essere ceduto in ...

"Suarez, duello Juve-Barcellona: si allontana l'Atletico Madrid"

BARCELLONA (Spagna) - Nella prossima stagione Luis Suarez indosserà una di queste maglie: Barcellona, Juventus o Atletico Madrid. La stampa spagnola prova a fare il punto sul 33enne attaccante uruguai ...

A Madrid restrizioni alla mobilità dei cittadini - La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha annunciato limitazioni alla mobilità a Madrid a causa dell'aumento dei casi di coronavi ...Luka Jovic è stufo del Real Madrid a causa delle troppe panchine e del poco spazio trovato nella squadra allenata da Zidane. Il giocatore per questo motivo ha chiesto espressamente di essere ceduto in ...BARCELLONA (Spagna) - Nella prossima stagione Luis Suarez indosserà una di queste maglie: Barcellona, Juventus o Atletico Madrid. La stampa spagnola prova a fare il punto sul 33enne attaccante uruguai ...