Willy | le vacanze di lusso dei fratelli Bianchi tra Gaeta e Positano col reddito di cittadinanza

vacanze di lusso in costiera amalfitana, a Palma di Majorca o a Gaeta. E' lo scenario che emerge guardando i profili Instagram di Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli accusati dell'omicidio di Willy Monteiro. I fratelli Bianchi facevano vacanze di lusso. Col reddito di cittadinanza A svelare la vita mondana dei due presunti assassini … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

davidealgebris : Tutti e 4 i Killer di Willy percepiscono Reddito di Cittadinanza. Finanizamo criminali. Poi da video ovviamente pre… - Rinaldi_euro : Vacanze in barca, champagne, resort e abiti griffati: vita dai nababbi col reddito di cittadinanza - Il Tempo - davidealgebris : Tutti e 4 i killer di Willy ovviamente con Reddito di Cittadinanza. Criminali. Loro vita a 5 stelle. Grazie ai M5S.… - tedonascorza : RT @davidealgebris: Tutti e 4 i Killer di Willy percepiscono Reddito di Cittadinanza. Finanizamo criminali. Poi da video ovviamente prendon… - tiziRMA : RT @l_angiolini: MA come fanno ad avere legalmente così tanti soldi?? Perché non ci sono controlli? Togliamo i contanti e ne scopriremo… -