Vite strappate, un libro sull’Italia dei ‘bambini bancomat’ (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – “Quando una bambina viene strappata a sua madre a 4 mesi e 15 giorni, come accaduto a me, una sorella finisce in casa famiglia, un’altra viene data in affidamento anche se la nostra mamma biologica non ci aveva abbandonate” dobbiamo parlare di quella che Antonella Betti, intervistata da DireDonne, ha definito “l’altra meta’ della luna”, dove “Bibbiano e’ solo la punta dell’iceberg”. Leggi su dire (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – “Quando una bambina viene strappata a sua madre a 4 mesi e 15 giorni, come accaduto a me, una sorella finisce in casa famiglia, un’altra viene data in affidamento anche se la nostra mamma biologica non ci aveva abbandonate” dobbiamo parlare di quella che Antonella Betti, intervistata da DireDonne, ha definito “l’altra meta’ della luna”, dove “Bibbiano e’ solo la punta dell’iceberg”.

pierbaroni : RT @openarms_it: ??#ULTIMAORA Soccorse in acque internazionali in piena notte 77 persone, tra cui 11 donne e 2 bambini, su di una imbarcaz… - Rodica17957578 : RT @carlaruocco1: L’#11settembre di 19 anni fa ci fu l’attentato alle #TwinTowers. 3000 vite strappate ingiustamente. Ricordare per non dim… - pianetidipinti : RT @camixniall: genitori?? 2997 vite strappate da dei pazzi suicidi che dirottarono due aerei di linea. Oggi ricordiamo quelle 2997persone e… - ugualeate : RT @camixniall: genitori?? 2997 vite strappate da dei pazzi suicidi che dirottarono due aerei di linea. Oggi ricordiamo quelle 2997persone e… - _Francesca_04 : RT @camixniall: genitori?? 2997 vite strappate da dei pazzi suicidi che dirottarono due aerei di linea. Oggi ricordiamo quelle 2997persone e… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite strappate Open Arms, 275 migranti a largo di Palermo: attese disposizioni Inews24