Vidal si allena regolarmente con il Barcellona (Di giovedì 17 settembre 2020) In attesa che si sblocchi la cessione di Godin al Cagliari, Arturo Vidal si sta allenando regolarmente alla Ciutat Esportiva, centro di allenamenti del Barcellona. Con lui questa mattina agli ordini del tecnico Koeman c’era anche l’altro possibile partenze Luis Suarez. Giorni convulsi dunque per il centrocampista cileno che aspetta l’Inter ma, nel frattempo, si allena con il Barça. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) In attesa che si sblocchi la cessione di Godin al Cagliari, Arturosi standoalla Ciutat Esportiva, centro dimenti del. Con lui questa mattina agli ordini del tecnico Koeman c’era anche l’altro possibile partenze Luis Suarez. Giorni convulsi dunque per il centrocampista cileno che aspetta l’Inter ma, nel frattempo, sicon il Barça. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

fcin1908it : Inter, slitta ancora l'arrivo di Vidal: il cileno si allena con il Barcellona - FOTO - - macho_morandi : RT @BeppeMarottaMa1: Quindi Vidal ieri non si è allenato col Barca in previsione dello sbarco all'Inter, stamattina presto si allena a casa… - IgpPioli : RT @BeppeMarottaMa1: Quindi Vidal ieri non si è allenato col Barca in previsione dello sbarco all'Inter, stamattina presto si allena a casa… - BiRaskolnikov : @enricoI00 Me lo immagino così bello pesto dopo aver visto Vidal che si allena col barcellona - Fraboys69 : RT @BeppeMarottaMa1: Quindi Vidal ieri non si è allenato col Barca in previsione dello sbarco all'Inter, stamattina presto si allena a casa… -