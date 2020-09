Un campione d’Europa in Arabia: l’Al Shabab annuncia Banega… attraverso un videogioco (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuova esperienza per Ever Banega che dopo essere diventato campione d'Europa con il Siviglia battendo l'Inter in finale di Europa League, ha detto addio per iniziare una nuova avventura in Arabia con l'Al Shabab.Banega presentato con un videogiococaption id="attachment 1022805" align="alignnone" width="561" Banega Al Shabab (twitter)/captionNella notte l'annuncio via social del club che ha voluto fare le cose in grande presentando Banega attraverso un filmato di un ragazzo che giocava ad un videogioco. Il giovane era intento a divertirsi quando ad un certo punto il personaggio proprio dell'ex Siviglia "ha preso vita" parlandogli e annunciandogli che era pronto ad una nuova sfida.Su Twitter il video completo ha già ricevuto oltre un milione di ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuova esperienza per Ever Banega che dopo essere diventatod'Europa con il Siviglia battendo l'Inter in finale di Europa League, ha detto addio per iniziare una nuova avventura incon l'Al.Banega presentato con uncaption id="attachment 1022805" align="alignnone" width="561" Banega Al(twitter)/captionNella notte l'annuncio via social del club che ha voluto fare le cose in grande presentando Banegaun filmato di un ragazzo che giocava ad un. Il giovane era intento a divertirsi quando ad un certo punto il personaggio proprio dell'ex Siviglia "ha preso vita" parlandogli endogli che era pronto ad una nuova sfida.Su Twitter il video completo ha già ricevuto oltre un milione di ...

UEFAcom_it : ?? Doppietta in finale di #UCL ? ?? Buon compleanno, Karl-Heinz #Riedle, campione d'Europa nel 1997 con il… - UEFAcom_it : ?? Buon compleanno a Dejan #Savicevic, due volte campione d'Europa con #StellaRossa e #Milan ???? - Federvolley : | RAGAZZI D'ORO ?? | Tanti RT ?? per l'Italia ???? Under 18 Campione d'Europa #EuroVolleyU18M @CEVolleyball - ItaSportPress : Un campione d'Europa in Arabia: l'Al Shabab annuncia Banega... attraverso un videogioco - - DanieleTers1 : RT @UEFAcom_it: ?? Doppietta in finale di #UCL ? ?? Buon compleanno, Karl-Heinz #Riedle, campione d'Europa nel 1997 con il #Dortmund ?? http… -