Ufficiale: l’Empoli prende Brkic dalla Dinamo Zagabria (Di giovedì 17 settembre 2020) L’attaccante croato, classe 2002, Marko Brkic, si è appena trasferito all’Empoli. Il giocatore proviene dalla Dinamo Zagabria ed è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato della sua nuova squadra: “L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con la GNK Dinamo Zagabria per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive di Marko Brkic. Attaccante croato classe 2002, torna in azzurro dopo l’esperienza della passata stagione e si unirà alla Primavera di mister Buscè”. L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con la @gnkDinamo per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) L’attaccante croato, classe 2002, Marko, si è appena trasferito all’Empoli. Il giocatore provieneed è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato della sua nuova squadra: “L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con la GNKper l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive di Marko. Attaccante croato classe 2002, torna in azzurro dopo l’esperienza della passata stagione e si unirà alla Primavera di mister Buscè”. L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con la @gnkper l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di ...

EmpoliFCFeed : Empoli Calcio UFFICIALE – Damiani rinnova con l’Empoli #empolifc - sportli26181512 : Empoli, UFFICIALE: Adamoli alla Lucchese: L’Empoli ha ufficialmente ceduto in prestito il... - JuveReTweet : RT @JuveReTransfers: UFFICIALE #Calciomercato: la Juventus ha ceduto in prestito secco l'attaccante Marco Olivieri all'Empoli in Serie B.… - sportli26181512 : Juve, UFFICIALE: via un attaccante: L’Empoli ha ufficializzato l’arrivo di Marco... -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale l’Empoli Ufficiale: Roma Femminile, Paloma Lazaro è una nuova calciatrice giallorossa Il Romanista