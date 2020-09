Uccisa a bastonate dal marito: il femminicidio di Giulia Ballestri (Di giovedì 17 settembre 2020) Uccisa a bastonate dal marito. Il 16 settembre Giulia Ballestri veniva massacrata selvaggiamente con un bastone di legno e lasciata nuda e cadavere nella villa di famiglia a Ravenna. A quattro anni dal delitto che indignò l’opinione pubblica, il marito Matteo Cagnoni è stato giudicato colpevole e condannato in primo grado all’ergastolo. A Ravenna, invece, dove Giulia ha vissuto e promosso eventi benefici, nessuno la ricorda. Massacrata con un bastone di legno fin quando non ha smesso di respirare. È la morte toccata in sorte il 16 settembre 2016, a Giulia Ballestri, la cui unica colpa era stata quella di aver voluto mettere la parola fine a un matrimonio che non la rendeva felice. Siamo a Ravenna, ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 17 settembre 2020)dal. Il 16 settembreveniva massacrata selvaggiamente con un bastone di legno e lasciata nuda e cadavere nella villa di famiglia a Ravenna. A quattro anni dal delitto che indignò l’opinione pubblica, ilMatteo Cagnoni è stato giudicato colpevole e condannato in primo grado all’ergastolo. A Ravenna, invece, doveha vissuto e promosso eventi benefici, nessuno la ricorda. Massacrata con un bastone di legno fin quando non ha smesso di respirare. È la morte toccata in sorte il 16 settembre 2016, a, la cui unica colpa era stata quella di aver voluto mettere la parola fine a un matrimonio che non la rendeva felice. Siamo a Ravenna, ...

PMurroccu : RT @MaxTomorrow: @Nino55450072 ogni volta che vedo la foto di Pamela Mastropietro, mi chiedo come si possa riuscire a non uccidere a baston… - StefanoTardugno : RT @MaxTomorrow: @Nino55450072 ogni volta che vedo la foto di Pamela Mastropietro, mi chiedo come si possa riuscire a non uccidere a baston… - VittoriaB12 : RT @MaxTomorrow: @Nino55450072 ogni volta che vedo la foto di Pamela Mastropietro, mi chiedo come si possa riuscire a non uccidere a baston… - saraosalvatore : RT @MaxTomorrow: @Nino55450072 ogni volta che vedo la foto di Pamela Mastropietro, mi chiedo come si possa riuscire a non uccidere a baston… - PersempreNadia : RT @MaxTomorrow: @Nino55450072 ogni volta che vedo la foto di Pamela Mastropietro, mi chiedo come si possa riuscire a non uccidere a baston… -