Smart glasses: alleanza tra Facebook e EssilorLuxottica

E' stata avviata una collaborazione pluriennale tra Facebook e EssilorLuxottica per sviluppare la prossima generazione di Smart glasses. Lo ha annunciato Mark Zuckerberg durante Facebook Connect, la conferenza annuale della società che si svolge virtualmente dalla California. Gli Smart glasses sono mini computer a forma di occhiali che permettono a chi li indossa di ricevere informazioni direttamente sulle lenti lasciando le mani completamente libere. La partnership unirà le app e le tecnologie di Facebook, i marchi e la ...

