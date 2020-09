Scuola, i ragazzi bocciano i banchi a rotelle: «Impossibile scrivere o disegnare» (Di giovedì 17 settembre 2020) Piccoli e scomodi, per ora i banchi con le rotelle non raggiungono la promozione. Sono arrivati i primi, nelle scuole che ne hanno fatto richiesta, ma i giudizi sembrano bocciarli. Per diversi... Leggi su ilmattino (Di giovedì 17 settembre 2020) Piccoli e scomodi, per ora icon lenon raggiungono la promozione. Sono arrivati i primi, nelle scuole che ne hanno fatto richiesta, ma i giudizi sembrano bocciarli. Per diversi...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ragazzi Scuola, i ragazzi bocciano i banchi a rotelle: «Impossibile scrivere o disegnare» Il Messaggero Studente positivo, classe in quarantena

"La situazione è sotto controllo, dovremo abituarci a casi come quello di lunedì". Sono le parole del dirigente scolastico del Liceo Scientifico ’Alessandro Volta’ di Spoleto, Mauri Pescetelli, che su ...

Coronavirus Venezia, 8 nuovi casi. In scuola di Chioggia il primo bimbo isolato

Coronavirus Venezia e provincia che oggi segna otto nuovi casi in più scoperti nelle ultime 24 ore (dati di mercoledì sera). Gli “attualmente positivi” sono oggi 402 (ieri 426). I ricoverati sono 15 a ...

Gli studenti raccontano la scuola ’diversa’

Tutti a scuola, e questo non si poteva più rinviare dopo oltre sei mesi di lucchetti forzati, anche se purtroppo i primi casi di Covid cominciano già a emergere. Tutti a scuola ma come? Da un settembr ...

