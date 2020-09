Sara Sgarabattolo a X Factor 2020 – Agnelli non è convinto e… – VIDEO

Leggi su giornal

(Di giovedì 17 settembre 2020)Sgarabottolo debutta a Xe per lei la musica non è una novità. Nella sua famiglia è tenuta in grande considerazione e per lei è stata una sorta di conseguenza entrare a far parte dello stesso mondo. Parole che fanno subito leva sull’empatia di Emma, che si ritrova molto nelle sue parole.però è giovanissima: ha solo 17 anni e la sua età mette in crisi Manuel. Il giudice infatti rivelerà di avere delle riserve riguardo al suo futuro artistico e alla fine sceglierà di darle un no secco.a Xnon convince Manuel...