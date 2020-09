Riforma pensioni 2021, Quota 100 sostituita da Quota 102 e Quota 41? Le ultime novità (Di giovedì 17 settembre 2020) Si sta per entrare nel vivo della discussione sul tema pensioni visto che si fanno sempre più frequenti gli incontri tra Sindacato e Governo. Cosa dobbiamo aspettarci nel futuro? Fino a qualche mese fa pare che l’ipotesi principale fosse quella relativa ad una proroga di Quota 100, ovvero quella misura pensionistica anticipata sperimentale che darebbe l’opportunità di uscire dal mondo del lavoro una volta maturati due requisiti, ovvero compiuto 62 anni di età e maturato 38 anni di contributi. Nell’ultimo periodo, però gli scenari sarebbero completamente cambiati. Le modifiche al momento più plausibili sarebbero quelle riguardanti la nuova Quota 102 e la tanto discussa ... Leggi su controcopertina (Di giovedì 17 settembre 2020) Si sta per entrare nel vivo della discussione sul temavisto che si fanno sempre più frequenti gli incontri tra Sindacato e Governo. Cosa dobbiamo aspettarci nel futuro? Fino a qualche mese fa pare che l’ipotesi principale fosse quella relativa ad una proroga di100, ovvero quella misurastica anticipata sperimentale che darebbe l’opportunità di uscire dal mondo del lavoro una volta maturati due requisiti, ovvero compiuto 62 anni di età e maturato 38 anni di contributi. Nell’ultimo periodo, però gli scenari sarebbero completamente cambiati. Le modifiche al momento più plausibili sarebbero quelle riguardanti la nuova102 e la tanto discussa ...

bizcommunityit : Riforma Pensioni, Confedir chiede di separare prestazioni assistenziali da quelle previdenziali - Affaritaliani : Quota 102 vs Quota 41, riforma nel caos - SpinelliFs : RT @FnpCisl: Col ministro #Catalfo oggi il primo degli incontri sulla riforma del sistema #previdenziale che ci auguriamo possano risponder… - FistCisl : RT @CislNazionale: L’ incontro sulle #pensioni con #Catalfo positivo ma interlocutorio. Il 25 settembre il confronto verrà esteso alle misu… - AlessioColzani : ?? #SALVINI: 'DA BRUXELLES SOLO FREGATURE, FAREMO BARRICATE PER NON TORNARE ALLA LEGGE FORNERO' @matteosalvinimi: '… -