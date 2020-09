REFERENDUM, PERCHÉ NO/-3. In gioco c'è il futuro della democrazia rappresentativa (Di giovedì 17 settembre 2020) Tra le tante falsificazioni operate dai sostenitori del Sì al REFERENDUM costituzionale, la più irritante è il tentativo sistematico del Fatto Quotidiano di ridurre i sostenitori del No a un pugno di vecchi arnesi della politica preoccupati solo di salvaguardare un presunto privilegio. Una rappresentazione così evidentemente falsa da risultare controproducente. è vero, semmai, il contrario. Dal Manifesto al Giornale, dai Radicali alla Cei, dalle Sardine a Calenda, da Prodi a Berlusconi, da Roberto Saviano a Luca Bizzarri, da Nicola Porro a Corrado Formigli, da Carlo Rubbia ad Enrico Vanzina, da Luca Cordero di Montezemolo a padre Zanotelli, da Angelo Panebianco a Massimo Cacciari, dall’Anpi a Billy Costacurta, da Sabino Cassese a Carlo Cottarelli, dai giovani del Pd a Guido ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Tra le tante falsificazioni operate dai sostenitori del Sì alcostituzionale, la più irritante; il tentativo sistematico del Fatto Quotidiano di ridurre i sostenitori del No a un pugno di vecchi arnesipolitica preoccupati solo di salvaguardare un presunto privilegio. Una rappresentazione così evidentemente falsa da risultare controproducente.; vero, semmai, il contrario. Dal Manifesto al Giornale, dai Radicali alla Cei, dalle Sardine a Calenda, da Prodi a Berlusconi, da Roberto Saviano a Luca Bizzarri, da Nicola Porro a Corrado Formigli, da Carlo Rubbia ad Enrico Vanzina, da Luca Cordero di Montezemolo a padre Zanotelli, da Angelo Panebianco a Massimo Cacciari, dall’Anpi a Billy Costacurta, da Sabino Cassese a Carlo Cottarelli, dai giovani del Pd a Guido ...

