Recovery Fund, Gentiloni: "Non sia impiegato per abbassare tasse" (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Recovery Plan per finanziare le riforme ed il rilancio dell'economia, non per abbassare il livello generale delle tasse. Il Commissario europeo Paolo Gentiloni, nel corso del webinar de Il Messaggero, sposa la tesi del Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ed avverte: "Siamo prudenti e realisti nell'indicare tempi e obiettivi da raggiungere". Parlando di come stilare i Piani nazionali, Gentiloni si è rivolto soprattutto a Paesi come Italia e Spagna, che negli anni passati hanno avuto delle difficoltà a spendere i fondi europei, ed ha spiegato che se si indicano "tempi irrealistici" per i progetti, poi "la Commissione avrà difficoltà nell'erogazione biennale di queste risorse". Il Commissario si è detto ...

AGI - Il Covid ha accelerato ulteriormente la trasformazione di Eni e quando la pandemia sarà finita la società sarà diversa. Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, intervenendo a un webinar organ ...

La Presidente della Commissione Europea Von der Leyen nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione ha delineato le prerogative europee. Scopriamo cosa è stato detto. Sanità, clima, mondo digitale ed ...

Una regulation che è attesa un po’ da tutti i Paesi in tema di criptovalute: anche l’Italia non si è tirata indietro e ha apposto la sua firma sull’appello che è arrivato a Bruxelles. Di cosa si tratt ...

