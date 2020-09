Processo Messina Denaro, il pm Paci non vuole ascoltarlo in aula: l’ex pentito invia 3 denunce. “Così getta ombre sulla procura” (Di giovedì 17 settembre 2020) Il pm lo aveva definito un “inquinatore dei pozzi“. Adesso l’ex pentito Vincenzo Calcara lo denuncia, con tre lettere inviate ai giudici di Caltanissetta del Processo a Matteo Messina Denaro, accusato come mandante delle Stragi del ’92. Tre plichi pieni di accuse contro il procuratore Gabriele Paci colpevole di essersi opposto alla richiesta di Calcara che voleva essere ascoltato in aula. Secondo l’ex collaboratore di giustizia di Castelvetrano, il magistrato ‘si è reso protagonista di un comportamento scorretto’ e nel suo dossier (due lettere e un esposto) presenta una versione alternativa a quella tracciata durante la requisitoria, indicando analogie con le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia. Il carteggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Il pm lo aveva definito un “inquinatore dei pozzi“. Adesso l’exVincenzo Calcara lo denuncia, con tre letterete ai giudici di Caltanissetta dela Matteo, accusato come mandante delle Stragi del ’92. Tre plichi pieni di accuse contro il procuratore Gabrielecolpevole di essersi opposto alla richiesta di Calcara che voleva essere ascoltato in. Secondo l’ex collaboratore di giustizia di Castelvetrano, il magistrato ‘si è reso protagonista di un comportamento scorretto’ e nel suo dossier (due lettere e un esposto) presenta una versione alternativa a quella tracciata durante la requisitoria, indicando analogie con le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia. Il carteggio ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Processo Messina Denaro, il pm Paci non vuole ascoltarlo in aula: l’ex pentito invia 3 denunce. “Così getta ombre sull… - Noovyis : (Processo Messina Denaro, il pm Paci non vuole ascoltarlo in aula: l’ex pentito invia 3 denunce. “Così getta ombre… - fattoquotidiano : Processo Messina Denaro, il pm Paci non vuole ascoltarlo in aula: l’ex pentito invia 3 denunce. “Così getta ombre s… - magazineLSD : Anteprima video del #FacciaaFaccia tra il #criminologo #GiancarloCandianoTricasi ed il #pentito di #CosaNostra… - TRAVERSA : Anteprima video del #FacciaaFaccia tra il #criminologo #GiancarloCandianoTricasi ed il #pentito di #CosaNostra… -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Messina Processo Messina Denaro, il pm Paci non vuole ascoltarlo in aula: l’ex pentito invia 3 denunce Il Fatto Quotidiano Coronavirus, 96 nuovi casi in Sicilia: la metà sono a Palermo e Trapani

Cresce ancora il numero dei nuovi positivi in Sicilia: sono altri 96 i casi registrati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge nel bollettino del ministero della Salute. Sono 173 le persone ricoverate in ...

Il nuovo valzer delle nomine della giunta Musumeci

Leggendo i nomi sembra di essere tornati nella Sicilia governata da Raffale Lombardo. C’è l’ex consigliere provinciale e dominus dei patronati a Catania Elio Tagliaferro, l’ex presidente dell’Autorità ...

Coronavirus, salgono ancora i nuovi casi in Sicilia: toccata quota 96

Sale ancora il numero dei positivi al Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 i nuovi casi accertati sono 96 (ieri erano 90) a fronte di 5.498 tamponi processati. (La Regione specifica che dei 96 nuovi c ...

Cresce ancora il numero dei nuovi positivi in Sicilia: sono altri 96 i casi registrati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge nel bollettino del ministero della Salute. Sono 173 le persone ricoverate in ...Leggendo i nomi sembra di essere tornati nella Sicilia governata da Raffale Lombardo. C’è l’ex consigliere provinciale e dominus dei patronati a Catania Elio Tagliaferro, l’ex presidente dell’Autorità ...Sale ancora il numero dei positivi al Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 i nuovi casi accertati sono 96 (ieri erano 90) a fronte di 5.498 tamponi processati. (La Regione specifica che dei 96 nuovi c ...