Pensione a 49 anni, 10mila euro al mese, a Walter Veltroni non piace il taglio dei parlamentari (Di venerdì 18 settembre 2020) Walter Veltroni voterà No alla riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari. “Se fosse un voto sul Governo voterei a favore” dice l’ex sindaco di Roma, che difende il segretario dem Nicola Zingaretti: “è un buon segretario, non si deve dimettere”. Anche Walter Veltroni voterà no al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari, del … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 18 settembre 2020)voterà No alla riforma costituzionale per ildei. “Se fosse un voto sul Governo voterei a favore” dice l’ex sindaco di Roma, che difende il segretario dem Nicola Zingaretti: “è un buon segretario, non si deve dimettere”. Anchevoterà no al referendum costituzionale per ildei, del … L'articolo proviene da leggilo.org.

