Minaccia moglie in piazza con un coltello | 44enne arrestato davanti ai figli

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPollena Trocchia (Na) – I carabinieri della tenenza di Cercola (Napoli) hannoper maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale undi Pollena Trocchia già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era inAmodio a Pollena Trocchia e stringeva tra le mani unda cucina: stavando laai duedi 15 e 12 anni. Allertati da alcuni passanti, i militari hanno raggiunto e bloccato l’uomo dopo una breve colluttazione durante la quale ilha continuato ad insultare ere la donna. Disarmato, l’uomo è finito in manette ed è stato portato in carcere a Poggioreale. ...

