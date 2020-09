Milano, Mattarella incontra Steinmeier - Il presidente tedesco: 'Sarebbe stata la volta buona per abbracciarci ma non si può' (Di giovedì 17 settembre 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto a Milano il presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier. Prima degli onori militari tributati all'ospite in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 settembre 2020) Ildella Repubblica Sergioha accolto aildella Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter. Prima degli onori militari tributati all'ospite in ...

Quirinale : #Milano, il Presidente #Mattarella ???? riceve il Presidente della Repubblica Federale di #Germania ???? #Steinmeier in… - Quirinale : #Milano, il Presidente #Mattarella ???? e il Presidente #Steinmeier ???? incontrano alcuni degli ex pazienti italiani r… - Quirinale : #Milano, #Mattarella ????: Vorrei anche ringraziare il Presidente #Steinmeier per la posizione della #Germania nell’U… - mrosamalisan : RT @Tg3web: 'Grazie alla Germania, che è stata decisiva in Europa per trovare soluzioni alla crisi del covid-19'. Con queste parole, il Pre… - klaretta2006 : RT @Quirinale: #Milano, il Presidente #Mattarella ???? e il Presidente #Steinmeier ???? incontrano alcuni degli ex pazienti italiani ricoverati… -