Malta respinge la Open Arms che adesso fa rotta su Palermo

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 17 settembre 2020) Chiara Giannini Porta 278 clandestini. A Vendicari sbarcano in 77 L'invasione non si ferma, con la naveche ieri si è diretta versocon a bordo 278 clandestini recuperati in mare. Nei giorni scorsi due donne incinte e il marito di una di loro erano stati trasbordati su una motovedetta della Guardia costiera italiana. Una volta giunta di fronte al porto siciliano laha atteso istruzioni dal Viminale riguardo alla possibilità di sbarco. «L'altro ieri - fa sapere l'Ong spagnola - momenti di tensione sulladopo la risposta negativa didi concedere riparo per il temporale. Alcune persone si sono gettate in acqua per la disperazione, ma sono state recuperate insieme alla Guardia ...