Loredana Bertè | ‘One Year Celebrating’

(Di giovedì 17 settembre 2020) Inizia il conto alla rovescia per il 70esimo compleanno diBertè, una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. Per tutti i fan dell’artista sarà un anno da incorniciare in quanto la festa durerà un anno intero. Tanti infatti sono i progetti e le attività cheBertè affronterà con la sua grande carica e che termineranno il 20 settembre 2021. Il primo progetto è il nuovo sito internet che presenta il nuovo logo ed una nuova grafica. Il primo vero e grande appuntamento per tutti i fans dell’artista, sarà il 18 settembre quando uscirà l’esclusiva ristampa in vinile di “BERTÈ”: il primo appuntamento della “70Bertè – Vinyl collection” con l’esclusivo logo ideato ...