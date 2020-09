Le dimissioni di Sarraj | un ' signor nessuno' reinventato premier

(Di giovedì 17 settembre 2020) Come anticipato nei giorni scorsi da Globalist , il '' di Tripoli si fa da parte. Dichiaro il mio desiderio sincero di cedere le mie responsabilità al prossimo esecutivo non più tardi della fine di ottobre'. Con un video-...

In Libia, le dimissioni del primo ministro del Governo di Accordo Nazionale Al ...Come anticipato nei giorni scorsi da Globalist, il “signor nessuno” di Tripoli si fa da parte. Dichiaro il mio desiderio sincero di cedere le mie responsabilità al prossimo esecutivo non più tardi del ...Una sorta di ultimatum a fazioni libiche e potenze straniere per stringere i negoziati e trovare una soluzione alla crisi libica entro ottobre. È questa la lettura, secondo diversi esperti e analisti, ...