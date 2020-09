Kumbulla ha già scelto: avrà la maglia numero 24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo il Verona, anche la Roma ha ufficializzato l’acquisto di Marash Kumbulla. Il difensore ha scelto la maglia numero 24, la stessa che era stata di Alessandro Florenzi. Benvenuto all’#ASRoma, Marash Kumbulla https://t.co/8mnHhuHRNb pic.twitter.com/otMnXvrfYU — AS Roma (@OfficialASRoma) September 17, 2020 Foto: sito Roma L'articolo Kumbulla ha già scelto: avrà la maglia numero 24 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo il Verona, anche la Roma ha ufficializzato l’acquisto di Marash. Il difensore hala24, la stessa che era stata di Alessandro Florenzi. Benvenuto all’#ASRoma, Marashhttps://t.co/8mnHhuHRNb pic.twitter.com/otMnXvrfYU — AS Roma (@OfficialASRoma) September 17, 2020 Foto: sito Roma L'articoloha già: avrà la24 proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoASRoma : KUMBULLA: “Ho avuto bellissime sensazioni. Ho già parlato con il Mister, ho tantissimo da migliorare ma darò il mas… - PagineRomaniste : #Kumbulla: 'Ho già parlato con il Mister, mi ha fatto subito una bella impressione, mi ha già spiegato come vorrebb… - bancopostismo : La giusta dose di dance/tecno tamarra. Già godo. #Kumbulla - fabertweet : 30 milioni per #Kumbulla e #Dzeko alla Juve. Hanno già rivinto er campionato. - EmilioFarina : @FabioCaravello Beh ad oggi non c'è storia, eccezion fatta per Kumbulla che per me è già oggi superiore a Smalling.… -

Ultime Notizie dalla rete : Kumbulla già L’Inter raddoppia. Kumbulla è solo l’inizio: “Non è fatto escluso che arrivi…” fcinter1908