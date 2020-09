Keita Sampdoria, svolta decisiva: attaccante in arrivo a Genova (Di giovedì 17 settembre 2020) Calciomercato Sampdoria, Keita Balde si avvicina. Il giocatore senegalese domani dovrebbe essere già a Genova Keita Balde è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, mancherebbero solo pochi dettagli prima dell’ufficialità. Il giocatore del Monaco è pronto a iniziare la sua avventura in blucerchiato e, sempre secondo il giornalista di Sky Sport, Keita Balde è atteso a Genova già nella giornata di domani. Ci siamo, la Sampdoria è pronta a dare il benvenuto al campione ex Inter e Lazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) CalciomercatoBalde si avvicina. Il giocatore senegalese domani dovrebbe essere già aBalde è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, mancherebbero solo pochi dettagli prima dell’ufficialità. Il giocatore del Monaco è pronto a iniziare la sua avventura in blucerchiato e, sempre secondo il giornalista di Sky Sport,Balde è atteso agià nella giornata di domani. Ci siamo, laè pronta a dare il benvenuto al campione ex Inter e Lazio. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Keita Sampdoria Sampdoria, a un passo Keita Balde: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni TUTTO mercato WEB Sampdoria Keita, operazione ai dettagli: l’attaccante può arrivare domani

L’operazione della Sampdoria per l’acquisto di Keita Baldé, attaccante attualmente in forza al Monaco, è ai dettagli secondo quanto riportato da Sky Sport. L’ex giocatore dell’Inter e della Lazio può ...

Keità: è (quasi) fatta con la Sampdoria

Keità Balde sarà presto un nuovo giocatore della Sampdoria. Claudio Ranieri potrà contare su un centravanti rapido, forte fisicamente e perfetto conoscitore della Serie A, essendo maturato calcisticam ...

Sampdoria, Keita Balde nel mirino: i blucerchiati sfidano Milan e Fiorentina

Arrivato nell’estate del 2017 nel Sud della Francia dalla Lazio, con la quale aveva disputato tre stagioni di alto livello, l’ispano senegalese Keita Balde non è mai riuscito a imporsi con il Monaco.

