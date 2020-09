iPhone aggiornamento iOS 14: ecco cosa cambia, tutte le novità (Di giovedì 17 settembre 2020) Apple ha rinnovato completamente la schermata iniziale dell’iPhone con il nuovo aggiornamento e i fan sono divisi. Il nuovo design aggiunge un sacco di funzioni interessanti e alcuni fan di Android hanno persino giurato di unirsi alla brigata Apple. Fa tutto parte del nuovo aggiornamento di iOS 14, on air su iPhone da mercoledì 16 settembre. Il grande aggiornamento dovrebbe essere distribuito a tutti a settembre e cambierà completamente il modo in cui appare la schermata iniziale. iOS 14, la schermata iniziale del tuo iPhone cambia: ecco tutte le funzioni Proprio come sui telefoni Android, il tuo iPhone ora avrà una libreria di app. tutte le tue app verranno organizzate ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 settembre 2020) Apple ha rinnovato completamente la schermata iniziale dell’con il nuovoe i fan sono divisi. Il nuovo design aggiunge un sacco di funzioni interessanti e alcuni fan di Android hanno persino giurato di unirsi alla brigata Apple. Fa tutto parte del nuovodi iOS 14, on air suda mercoledì 16 settembre. Il grandedovrebbe essere distribuito a tutti a settembre e cambierà completamente il modo in cui appare la schermata iniziale. iOS 14, la schermata iniziale del tuole funzioni Proprio come sui telefoni Android, il tuoora avrà una libreria di app.le tue app verranno organizzate ...

