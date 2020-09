Il presidente tedesco Steinmeier a Mattarella: 'Purtroppo non possiamo abbracciarci dopo tutti questi mesi' (Di giovedì 17 settembre 2020) 'Sono tanti mesi che non ci vediamo. Era la volta buona per abbracciarsi, ma non si può'. Lo ha detto il presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, al presidente della ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 settembre 2020) 'Sono tantiche non ci vediamo. Era la volta buona per abbracciarsi, ma non si può'. Lo ha detto ildella Repubblica federale di Germania, Frank-Walter, aldella ...

