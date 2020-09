“Hai un regalo di AmzPrime, richiedilo a questo link”: l’ultima truffa che circola via sms e su Whatsapp (Di giovedì 17 settembre 2020) Se tal “AmzPrime” vi contatta via sms o via Whatspp per regalarvi qualcosa sappiate che è una truffa. Nelle ultime ore sono state diverse le segnalazioni online riguardanti uno strano messaggio. “(nome proprio) abbiamo cercato di contattarti per il tuo regalo con AMZ PRIME. Per richiederlo segui questo link”. Percorso ovviamente farlocco che spinge l’utente a lasciar dati personali sensibili e quindi ad attivare in automatico una truffa bella e buona. truffa, ovviamente, nella quale non c’entra assolutamente Amazon che mai ha usato procedere in questo modo con i suoi clienti. Il consiglio è sempre il solito: mai rispondere agli sconosciuti, soprattutto via web. L'articolo “Hai un regalo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Se tal “” vi contatta via sms o via Whatspp per regalarvi qualcosa sappiate che è una. Nelle ultime ore sono state diverse le segnalazioni online riguardanti uno strano messaggio. “(nome proprio) abbiamo cercato di contattarti per il tuocon AMZ PRIME. Per richiederlo seguilink”. Percorso ovviamente farlocco che spinge l’utente a lasciar dati personali sensibili e quindi ad attivare in automatico unabella e buona., ovviamente, nella quale non c’entra assolutamente Amazon che mai ha usato procedere inmodo con i suoi clienti. Il consiglio è sempre il solito: mai rispondere agli sconosciuti, soprattutto via web. L'articolo “Hai undi ...

