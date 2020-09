Gf Vip, Dayane Mello conferma il flirt con Balotelli: "Un sentimento forte" - (Di giovedì 17 settembre 2020) Biagio Carapezza La modella brasiliana confida ai compagni di provare ancora dei sentimenti per Mario Balotelli. Farà piacere al fratello? Nella casa del Grande Fratello Vip è già tempo di confessioni tra i partecipanti di questa quinta edizione partita lo scorso lunedì 14 settembre. Dayane Mello ed Enock Barwuah hanno chiacchierato a lungo, in disparte dai compagni di avventura, di Mario Balotelli fratello di Enock ed ex di Dayane. La modella senza mezzi termini ha confessato di provare ancora dei sentimenti per il calciatore: "Provo ancora un sentimento forte per lui", queste le sue parole. Ha poi raccontato alcuni aneddoti di quando, appena giunta in Italia, all'età di 19 anni, ha incontrato Balotelli e ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Biagio Carapezza La modella brasiliana confida ai compagni di provare ancora dei sentimenti per Mario. Farà piacere al fratello? Nella casa del Grande Fratello Vip è già tempo di confessioni tra i partecipanti di questa quinta edizione partita lo scorso lunedì 14 settembre.ed Enock Barwuah hanno chiacchierato a lungo, in disparte dai compagni di avventura, di Mariofratello di Enock ed ex di. La modella senza mezzi termini ha confessato di provare ancora dei sentimenti per il calciatore: "Provo ancora unper lui", queste le sue parole. Ha poi raccontato alcuni aneddoti di quando, appena giunta in Italia, all'età di 19 anni, ha incontratoe ...

