Europa League, il Milan di Ibra batte lo Shamrock e avanza (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Milan batte lo Shamrock Rovers e conquista l'accesso al terzo turno di qualificazione di Europa League, dove tra una settimana affronterà il Bodø/Glimt. I rossoneri dominano l'incontro, passano in vantaggio al 23' con il solito Ibrahimovic e trovano il raddoppio nella ripresa con un bel destro all'incrocio di Calhanoglu (67'). Nel finale doppio debutto per i nuovi acquisti Brahim Diaz e Tonali, entrambi in campo negli ultimi 10'. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 settembre 2020) IlloRovers e conquista l'accesso al terzo turno di qualificazione di, dove tra una settimana affronterà il Bodø/Glimt. I rossoneri dominano l'incontro, passano in vantaggio al 23' con il solitohimovic e trovano il raddoppio nella ripresa con un bel destro all'incrocio di Calhanoglu (67'). Nel finale doppio debutto per i nuovi acquisti Brahim Diaz e Tonali, entrambi in campo negli ultimi 10'.

