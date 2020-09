Europa League 2020/2021, Milan-Bodo Glimt: data, orario, tv e streaming terzo turno preliminare (Di giovedì 17 settembre 2020) Giovedì 24 settembre il Milan sfiderà i norvegesi del Bodø/Glimt, che hanno sconfitto in casa i lituani del Žalgiris. Tutto definito per il terzo turno preliminare di Europa League. La formazione di Pioli ha avuto la meglio sullo Shamrock Rovers in trasferta col risultato di 2-0 che porta la firma di Ibrahimovic (23′) e Calhanoglu (67′). Il Bodø/Glimt ha trionfato nel secondo turno con le reti al 20’ con Zinckernagel, dopo il pareggio di Antal (26’) e infine con il sigillo di Victor Boniface (32’) e Berg (81′). La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn che ha già trasmesso il match contro lo Shamrock Rovers. Sportface.it invece vi ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Giovedì 24 settembre ilsfiderà i norvegesi del Bodø/, che hanno sconfitto in casa i lituani del Žalgiris. Tutto definito per ildi. La formazione di Pioli ha avuto la meglio sullo Shamrock Rovers in trasferta col risultato di 2-0 che porta la firma di Ibrahimovic (23′) e Calhanoglu (67′). Il Bodø/ha trionfato nel secondocon le reti al 20’ con Zinckernagel, dopo il pareggio di Antal (26’) e infine con il sigillo di Victor Boniface (32’) e Berg (81′). La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn che ha già trasmesso il match contro lo Shamrock Rovers. Sportface.it invece vi ...

