Diletta Leotta, in uscita il primo libro della giornalista: “Scegli di sorridere” (Di giovedì 17 settembre 2020) Diletta Leotta ha annunciato con un posto sul proprio profilo Instagram l’uscita del suo primo libro, dal titolo “Scegli di sorridere”. La giornalista sportiva ha comunicato agli oltre sette milioni di followers che il libro è preà-ordinabile online, mentre la data di uscita è quella del 22 settembre prossimo. “Siete pronti a iniziare un nuovo viaggio insieme?” scrive la Leotta, che si lancia anche nel mondo letterario. Il post di Diletta Leotta su Instagram View this post on Instagram Prove tecniche di sorriso. Il mio primo libro uscirà il 22 settembre per @sperlingkupfer ! Da ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020)ha annunciato con un posto sul proprio profilo Instagram l’del suo, dal titolo “Scegli di sorridere”. Lasportiva ha comunicato agli oltre sette milioni di followers che ilè preà-ordinabile online, mentre la data diè quella del 22 settembre prossimo. “Siete pronti a iniziare un nuovo viaggio insieme?” scrive la, che si lancia anche nel mondo letterario. Il post disu Instagram View this post on Instagram Prove tecniche di sorriso. Il miouscirà il 22 settembre per @sperlingkupfer ! Da ...

stanzaselvaggia : Non so chi abbia suggerito alla Leotta di dire sì a questo agghiacciante spot dal vago sapore di sessismo anni '50… - MaestroMiyagi3 : @jinfry_77_ @chris09549389 Come non è vero? Questa ride sempre, e si fa' la foto del libro pensierosa. Ma poi il li… - chepesantezza : RT @sbetz10: Il libro di diletta leotta: - Giorgia059 : RT @sbetz10: Il libro di diletta leotta: - giulialaltra : RT @sbetz10: Il libro di diletta leotta: -