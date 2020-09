DayDreamer (Erkenci Kus), Ultima Puntata: Nessun Lieto Fine per Can e Sanem! (Di giovedì 17 settembre 2020) DayDreamer, trama Ultima Puntata: la prima stagione della soap turca volge al termine. Can trascorre un anno lontano da Sanem mentre quest’Ultima vive un periodo difficilissimo. Nell’Ultima Puntata i due protagonisti sono ancora lontani dal Lieto Fine… DayDreamer è arrivato alla Fine. Dopo una lunga stagione in cui i due protagonisti hanno combattuto per il loro amore, affrontando varie sfide, la soap opera raggiunge la conclusione della prima stagione. Molte cose però non andranno come i telespettatori vorrebbero. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo però un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo rimasti Sanem continua ad accusare Can per ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 17 settembre 2020), trama: la prima stagione della soap turca volge al termine. Can trascorre un anno lontano da Sanem mentre quest’vive un periodo difficilissimo. Nell’i due protagonisti sono ancora lontani dalè arrivato alla. Dopo una lunga stagione in cui i due protagonisti hanno combattuto per il loro amore, affrontando varie sfide, la soap opera raggiunge la conclusione della prima stagione. Molte cose però non andranno come i telespettatori vorrebbero. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo però un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Sanem continua ad accusare Can per ...

Dimanu22 : Vorrei tanto tornare indietro per rivedere per la prima volta Erkenci Kus e rivivere tutto nuovamente. ???? #ErkenciKus #DayDreamer - scioccobasitah : @ssuitupted Daydreamer in turco Erkenci kus ed è super carina - smoakdsqueen : @icebegr @hilspoo sisi avevo intuito, quello di DayDreamer (che in realtà si chiama Erkenci kus) è Can Yaman - katia040641 : RT @Tiziana38957444: Sono innamorata di Can e Sanem, di Erkenci cus (Daydreamer), sono nel mio cuore. Sto seguendo la nuova serie di Can Ya… - _SoyCris : Raga, dove trovo le scene tagliate di Erkenci kus? #DayDreamer -

È uno dei volti femminili che più sta avendo successo in questo periodo. Demet Ozdemir, classe 1992 è nata in Turchia. Dopo qualche produzione televisiva di successo, Demet è approdata al cinema. Ma i ...

La soap opera turca purtroppo ha avuto un improvviso stop e i fan sembrano davvero arrabbiate. La rete ammiraglia ha cercato in tutti i modi di accontentare gli appassionati di Can e Demet ma a quanto ...

Ciò significa che a partire da domenica 20 settembre 2020 Erkenci Kus non andrà più in onda su Canale 5, nemmeno nel weekend. continua a leggere dopo la pubblicità. Ricordiamo che dal 7 settembre 2020 ...

