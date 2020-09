Cottarelli a TPI | “Nel Recovery Plan c’è un errore sul Pil | che figuraccia Sembra sia stato scritto di fretta”

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il Governo ha inviato al Parlamento le linee guida del cosiddetto, il “Piano nazionale di ripresa e resilienza” da sottoporre poi alla Commissione europea per poter accedere ai circa 209 miliardi di euro delFund. Nel documento – 38 pagine – il Governo indica 6 missioni da perseguire: digitalizzazione e innovazione, rivoluzione verde, infrastrutture, scuola e ricerca, equità sociale, salute. Tra gli obiettivi dichiarati c’è quello di “raddoppiare il tasso medio di crescita dell’economia italiana (0,8% nell’ultimo decennio), portandolo quantomeno in linea con la media Ue (1,6%)”. Peccato che il tasso medio di crescita dell’economia italiana nell’ultimo decennio non sia 0,8%, ma 0,2%. L’non è ...

Ultime Notizie dalla rete : Cottarelli TPI

TPI

Un no tecnico per contrapporsi a una riforma che, a suo giudizio, non migliora il funzionamento del Parlamento. Ma anche il no politico di chi vede nel taglio degli eletti il primo passo di un disegno ...“Il Mes non serve, nel Recovery Plan ci sono tutte le risorse necessarie, con cui aiuteremo anche il Sud. Le Regionali come banco di prova del governo? Non ci sono state alleanze perché il M5S pensa p ...