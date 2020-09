Bari, Marras si presenta: “Vogliamo la Serie B, io qui per un motivo ben preciso” (Di giovedì 17 settembre 2020) Nella giornata di martedì l'ufficialità: Manuel Marras è un nuovo giocatore del Bari.L'esterno offensivo ex Livorno ha firmato un contratto che lo legherà al club pugliese per i prossimi tre anni, fino al 30 giugno 2023. E nella giornata di oggi è stato presentato alla stampa. "Quando uno arriva a Bari, capisce che la piazza vuole vedere la propria squadra arrivare in alto. E il nostro obiettivo deve fare il massimo e portare la squadra in Serie B. Per questo Bari è stata una scelta positiva che mi farà migliorare la carriera", sono state le sue parole."Io salto l’uomo spesso e volentieri, la mia caratteristica è l’uno contro uno e dall’anno scorso sono migliorato anche sotto porta. È stato fatto un lavoro ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 settembre 2020) Nella giornata di martedì l'ufficialità: Manuelè un nuovo giocatore del.L'esterno offensivo ex Livorno ha firmato un contratto che lo legherà al club pugliese per i prossimi tre anni, fino al 30 giugno 2023. E nella giornata di oggi è statoto alla stampa. "Quando uno arriva a, capisce che la piazza vuole vedere la propria squadra arrivare in alto. E il nostro obiettivo deve fare il massimo e portare la squadra inB. Per questoè stata una scelta positiva che mi farà migliorare la carriera", sono state le sue parole."Io salto l’uomo spesso e volentieri, la mia caratteristica è l’uno contro uno e dall’anno scorso sono migliorato anche sotto porta. È stato fatto un lavoro ...

AntennaSud : Calcio Bari | Dopo Marras ufficializzato anche D’Orazio - Mediagol : #Bari, #Marras si presenta: “Vogliamo la #SerieB, io qui per un motivo ben preciso” - Mediagol : #Bari, Marras si presenta: 'Vogliamo la #SerieB, io qui per un motivo ben preciso' - sscalciobari : ?????? Manuelito Marras si presenta: «Bari ha grande ambizione, puntiamo a traguardi importanti». #sscbari #readytogo… - ILOVEPACALCIO : #Bari, si presenta #Marras: «Qui per portarti in #SerieB» (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Marras Bari, Marras si presenta: "Qui per riportarti in Serie B" / VIDEO Stadionews.it Bari calcio, mister Auteri: «Esordio impegnativo»

BARI - Il Bari inizierà la stagione di serie C con l’esordio in trasferta nel derby contro la Virtus Francavilla, poi il Teramo in casa e le trasferte a Cava dei Tirreni e Viterbo. «Si dice sempre che ...

UFFICIALE: Marras è un nuovo attaccante del Bari, in biancorosso fino al 2023…

Alcuni contenuti o funzionalità non sono disponibili a causa delle tue preferenze sui cookies! Questo è accaduto perchè la funzione chiamata “AddToAny plugin” usa dei cookies che hai scelkto di disabi ...

Bari, l’ultima idea a centrocampo è Lollo

Con gli arrivi di Marras, Celiento e De Risio il Bari si è rinforzata in modo decisivo, attuando quella tanto agognata rivoluzione di cui si percepiva la necessità dalla sconfitta di Reggio Emilia. Qu ...

BARI - Il Bari inizierà la stagione di serie C con l’esordio in trasferta nel derby contro la Virtus Francavilla, poi il Teramo in casa e le trasferte a Cava dei Tirreni e Viterbo. «Si dice sempre che ...Alcuni contenuti o funzionalità non sono disponibili a causa delle tue preferenze sui cookies! Questo è accaduto perchè la funzione chiamata “AddToAny plugin” usa dei cookies che hai scelkto di disabi ...Con gli arrivi di Marras, Celiento e De Risio il Bari si è rinforzata in modo decisivo, attuando quella tanto agognata rivoluzione di cui si percepiva la necessità dalla sconfitta di Reggio Emilia. Qu ...