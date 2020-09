Arera: "In 2019 gestite 16 mila domande conciliazione, accordo in 70% casi" (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Arera ha impostato fin dall'inizio i suoi servizi ai cittadini come servizi in remoto, al fine di massimizzarne accessibilità ed efficienza. In tal modo nel 2019 sono state gestite dal call center dello Sportello per il Consumatore di Arera circa 400.000 chiamate di richiesta di informazione e aiuto da parte dei cittadini". Lo riferisce Stefano Besseghini, Presidente di Arera, presentando a Parlamento e Governo la Relazione annuale 2019. "Il Servizio conciliazione, che offre una sede di risoluzione delle controversie di clienti e utenti con fornitori e gestori di servizi, ha gestito 16.000 domande di conciliazione" aggiunge, precisando che "per circa il 70% delle domande valide si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "ha impostato fin dall'inizio i suoi servizi ai cittadini come servizi in remoto, al fine di massimizzarne accessibilità ed efficienza. In tal modo nelsono statedal call center dello Sportello per il Consumatore dicirca 400.000 chiamate di richiesta di informazione e aiuto da parte dei cittadini". Lo riferisce Stefano Besseghini, Presidente di, presentando a Parlamento e Governo la Relazione annuale. "Il Servizio, che offre una sede di risoluzione delle controversie di clienti e utenti con fornitori e gestori di servizi, ha gestito 16.000di" aggiunge, precisando che "per circa il 70% dellevalide si ...

