Al Bano esagera | “Con 1470 di pensione non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici”

Leggi su solodonna

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il cantante AlCarrisi è tornato sulla polemica della sua, scoppiata la scorsa primavera. A “I Lunatici” su Rai Radio 2 ha confermato la dichiarazione e ha spiegato perché non riuscirebbe a vivere con la cifra che gli spetterebbe. Intanto non vede l’ora di tornare a Sanremo: “Ho un conto in sospeso”. Il Leone di Cellino San Marco, AlCarrisi, è tornato a parlare dellaArticolo completo: Al: “Condinonil caffèamici” dal blog SoloDonna