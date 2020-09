A San Pietro a Patierno spunta il volto di Nino D’Angelo | l’omaggio di Jorit

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lo street artist napoletano, dopo aver disegnato i volti di illustri personaggi internazionali, da Martin Luther King a Maradona, da Troisi a San Gennaro passando per Ascierto, George Floyd, Pasolini e Totò, ha deciso di dedicare un murale anche a un grande artista della musica napoletana:D’angelo. Sta prendendo forma a San, quartiere della periferia nordorientale di Napoli, dove il cantautore partenopeo è nato, sulla facciata di un edificio di quattro piani vicinissimo alla strada in cui il cantautore ha abitato con la sua famiglia e mosso i primi passi nel mondo della musica. Un dipinto di dodici metri raffigurante in versione realistica ildell’artista. “Il legame con il quartiere di origine ...

UlisseRai1 : Da qui, all’improvviso, la cupola di San Pietro, diventa molto più grande: un colpo d’occhio accuratamente studiato… - Mo_n_stre : Capolavori del Seicento a confronto: il Taj Mahal e la Basilica di San Pietro. - KKourtoglou : RT @LeonardoMacchi7: Labirinto della Chiesa di San Pietro, Pontremoli. Il labirinto era un simbolo piuttosto diffuso nelle chiese medieval… - Adriana94294185 : RT @LucaSucci: …che ne dice l'abusivo di San Pietro? @markorusso69 @Acidelius @eterea_naive @antonio_bordin @lameduck1960 @Gigadesires @07E… - VFToscana : La Chiesa romanica di San Pietro a #Radicofani è del XIII secolo e al suo interno conserva una collezione di terrec… -

Ultime Notizie dalla rete : San Pietro

Il Nuovo Diario Messaggero

San Pietro Avellana. Scossa di terremoto registrata, questo pomeriggio, tra Abruzzo e Molise, precisamente in località San Pietro Avellana. La località si trova sul confine ovest del Molise, a pochi c ...Lo stupefacente era destinato a rifornire le piazze di spaccio di Ferrara, Venezia, Bolzano, Monza Brianza, Alessandria, Pistoia, Bologna e Varese. Nella mattinata del 15 settembre i Carabinieri delle ...Considerato il persistere di una situazione di criticità, aggravata in questi ultimi giorni dall’aumento dei casi di positività al Covid-19 sia a Marsala che più in generale in provincia di Trapani, s ...