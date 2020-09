Zingaretti | ' Nessun patto tra me e Conte'

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Le parole del segretario Pd dopo giorni di voci su un presunto accordo per blindare il governo in blocco anche in caso di sconfitta alle regionali. Anche Andrea Orlando smentisce ipotesi di voler ...

Niente inciuci, «niente accordi sottobanco» tra il Pd e il M5S su una ricandidatura di Virginia Raggi al Campidoglio. Bollata come «una catastrofe». Mai come ieri - davanti alle telecamere di Porta a ..."Chi conosce un po' la storia di Zingaretti presidente della Regione e di Raggi sindaco di Roma, esclude che possa esserci un accordo sottobanco". Parola del segretario del Pd, presidente della Region ...La Fune.EU riporta le critiche della consigliera regionale M5s Valentina Corrado sul “Rendiconto regione Lazio per l’esercizio finanziario 2019” approvato in commissione Bilancio e per il quale ha ...