Trovare dov' è parcheggiata la macchina App Android

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Quando ci troviamo in una città molto grande come Roma o Milano, quando andiamo in un locale o al ristorante e si parcheggia l'automobile lontano in una zona sconosciuta, può tornare utile salvare la posizione dell'automobile sul proprio smartphone, così da ritrovarla subito quando si torna a casa senza dover impazzire tra le decine o centinaia di auto parcheggiate cercando didei riferimenti o premendo sul telecomando sperando che la chiusura centralizzata risponda facendo lampeggiare le frecce direzionali dell'auto!Queste app "ricorda parcheggio" sono utilissime anche quando si parcheggia in un grande parcheggio pieno di auto oppure se si hanno problemi di memoria e non si ha un garage, per rilasotto casa.Migliori app per riauto ...