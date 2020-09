The Vampire Diaries, la verità su Damon e Elena: “lui sognava matrimonio e figli, lei invece…” (Di mercoledì 16 settembre 2020) La serie televisiva di ‘The Vampire Diaries’ verrà ricordata non solo per l’avvincete storia dei due fratelli Salvatore, ma anche per le numerose storie d’amore; intrise e appassionate. I beniamini del telefilm di successo hanno emozionato per ben otto stagioni i fan di tutto il mondo, e non solo. A mantenere alta la curiosità e malizioso l’interesse, sarebbero state le liaison nate proprio al di fuori del set. Ebbene sì, ‘The Vampire Diaries’ è stato il “cupido” per la maggior parte degli attori e delle attrici protagonisti della serie televisiva. Elena e Damon nonché i personaggi interpretati da Nina Dobrev e Ian Somerhalder, continuano di volta in volta a far sognare i numerosi telespettatori di ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 settembre 2020) La serie televisiva di ‘The’ verrà ricordata non solo per l’avvincete storia dei due fratelli Salvatore, ma anche per le numerose storie d’amore; intrise e appassionate. I beniamini del telefilm di successo hanno emozionato per ben otto stagioni i fan di tutto il mondo, e non solo. A mantenere alta la curiosità e malizioso l’interesse, sarebbero state le liaison nate proprio al di fuori del set. Ebbene sì, ‘The’ è stato il “cupido” per la maggior parte degli attori e delle attrici protagonisti della serie televisiva.nonché i personaggi interpretati da Nina Dobrev e Ian Somerhalder, continuano di volta in volta a far sognare i numerosi telespettatori di ...

FatemaGiulia : Buffy the Vampire Slayer - il Conte Dracula nella stanza di Buffy - __directioner00 : RT @__directioner00: Ho appena finito l'ultima puntata di The Vampire Diaries, sono emotivamente instabile al momento... - MartinJBest1 : RT @crystalseries: From Claudette Melanson '@Bella623 THE MAURA DELUCA TRILOGY YA Paranormal Vampire Romance - IsOverwhelmed : @lucidepp Oddio sono le prime due serie che ho vistooo, ma the vampire diaries è su un livello più alto secondo me ?? - reilunae : mi sto facendo un rewatch di the vampire diaries, quella serie non mi stanca mai -

Ultime Notizie dalla rete : The Vampire The Vampire Diaries: ecco la lista dei migliori personaggi della serie Everyeye Serie TV The Vampire Diaries: ecco la lista dei migliori personaggi della serie

The Vampire Diaries è la serie televisiva sviluppata da Kevin Williamson e Julie Plec, che per ben 8 stagioni, dal 2009 al 2017, ha raccontato le vicende di Elena Gilbert e dei fratelli Salvatore nell ...

Immortal Realms: Vampire Wars – Recensione Nintendo Switch

Recensione di Immortal Realms: Vampire Wars. Gioco per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, il videogioco è uscito il 28/08/2020 L’affascinante mondo degli esseri immortali chiamati vampiri ...

Carmilla – Il Bacio del Vampiro: la recensione del librogame

Non c’è due senza tre: anche il terzo librogame edito da Watson edizioni, come i primi due, si ispira ad un classico della letteratura vittoriana per dare vita ad un’opera interattiva. Questa volta to ...

The Vampire Diaries è la serie televisiva sviluppata da Kevin Williamson e Julie Plec, che per ben 8 stagioni, dal 2009 al 2017, ha raccontato le vicende di Elena Gilbert e dei fratelli Salvatore nell ...Recensione di Immortal Realms: Vampire Wars. Gioco per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, il videogioco è uscito il 28/08/2020 L’affascinante mondo degli esseri immortali chiamati vampiri ...Non c’è due senza tre: anche il terzo librogame edito da Watson edizioni, come i primi due, si ispira ad un classico della letteratura vittoriana per dare vita ad un’opera interattiva. Questa volta to ...