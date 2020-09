Temptation Island 2020, il cast e tutto quello che c'è da sapere (Di mercoledì 16 settembre 2020) Amore e corna per una nuova edizione di ' Temptation Island '. Dopo il successo della versione estiva di Filippo Bisciglia, il reality dei sentimenti torna con altre coppie di fidanzati pronti a ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Amore e corna per una nuova edizione di ''. Dopo il successo della versione estiva di Filippo Bisciglia, il reality dei sentimenti torna con altre coppie di fidanzati pronti a ...

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - epiclove_ : RT @eliscrivecose: Ovviamente saremo lì schiavi anche stasera ma che suicidio sta roba di due Temptation Island nel giro di un mese, che su… - ValeryLilac : RT @Martola__: questa storia che se guardiamo temptation island siamo degli sfigati la aggiungeremo di corsa alle cose di cui non ce ne fre… - PocoFirstLady : RT @Martola__: questa storia che se guardiamo temptation island siamo degli sfigati la aggiungeremo di corsa alle cose di cui non ce ne fre… - BruFrancesco : @lapinella Ormai la TV italiana è al capolinea, non ha più contenuti da proporre e manda in onda 2 volte in un anno… -