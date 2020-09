“Tale e Quale Show” | riparte la trasmissione di Carlo Conti

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 16 settembre 2020) In onda da venerdì 18 settembre Da venerdì 18 settembre e per nove settimane dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Romacondurrà in diretta “Tale eShow”, il varietà di punta di Rai1 (prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy), da sempre campione d’ascolti. Quest’anno si festeggia la decima edizione con un cast di primo livello, capace di soddisfare il pubblico con tanti artisti di primo piano e di genere molto diverso. I vip in gara saranno dieci, divisi tra 5 donne e 5 uomini. Sul palco dello Studio 5 vedremo quindi ‘mettersi in gioco’ la cantante Barbara Cola, l’imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la performer musicale Giulia Sol, gli attori Sergio Muniz e Francesco Paolantoni, i ...