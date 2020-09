Stop global warming, tassiamo chi inquina (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una tassa su tutte le emissioni di CO2 che sposti il carico fiscale dal lavoro alle fonti di inquinamento, che salvi clima e occupazione. A riproporre il tema del Carbon pricing in Europa è la campagna Stopglobalwarming che ha lanciato una «Iniziativa dei cittadini europei» (ICE), cioè la raccolta di 1 milione di firme in almeno 7 stati membri, per chiedere alla Commissione Europea di proporre una normativa in merito (si firma on line su Stopglobalwarming.eu fino al 20 gennaio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una tassa su tutte le emissioni di CO2 che sposti il carico fiscale dal lavoro alle fonti dimento, che salvi clima e occupazione. A riproporre il tema del Carbon pricing in Europa è la campagnache ha lanciato una «Iniziativa dei cittadini europei» (ICE), cioè la raccolta di 1 milione di firme in almeno 7 stati membri, per chiedere alla Commissione Europea di proporre una normativa in merito (si firma on line su.eu fino al 20 gennaio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

worming_global : RT @nelloscavo: Il documento. Onu 'avvisa' Italia e #Ue: stop complicità in #Libia. Accuse per i respingimenti guidati a distanza. «#Libia… - worming_global : RT @Avvenire_Nei: Il documento. Onu 'avvisa' Italia e #Ue: stop complicità in #Libia. #Migranti in condizioni “orrende” e “crudeli'. Abusi… - ParisiSonia : RT @QdSit: #Modica (Ragusa) ha aderito allo 'Stop Global Warming', la campagna ambientale europea - RadicaliRoma : Il @ConsiglioLazio ha approvato un ordine del giorno a prima firma @metilparaben che impegna il presidente della Re… - QdSit : #Modica (Ragusa) ha aderito allo 'Stop Global Warming', la campagna ambientale europea -

Ultime Notizie dalla rete : Stop global Modica. Mozione del M5S per aderire a 'Stop Global Warming' Radio RTM Modica AdP premiata tra i migliori datori di lavoro per donne

Aeroporti di Puglia tra i 200 migliori datori di lavoro per donne in Italia. È quanto emerge dallo studio ‘ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN 2021’ condotto dall’Istituto Tedesco Qualità ITQF e il suo M ...

AJ Kelsall vince il primo Global Casino Championship online ed è campione Wsopc

E' AJ 'RandyLerch' Kelsall il campione della stagione del Wsop Circuit dopo aver vinto il primo Global Casino Championship online. E’ AJ “RandyLerch” Kelsall a vincere la finalissima della stagione de ...

Le crociere sono sempre più green: investimenti da 23,5 mld di dollari

Le compagnie crocieristiche hanno investito oltre 23,5 miliardi di dollari, di cui 1,5 negli ultimi 12 mesi, in navi con nuove tecnologie e carburanti più puliti, maggiormente efficienti e con meno em ...

Aeroporti di Puglia tra i 200 migliori datori di lavoro per donne in Italia. È quanto emerge dallo studio ‘ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN 2021’ condotto dall’Istituto Tedesco Qualità ITQF e il suo M ...E' AJ 'RandyLerch' Kelsall il campione della stagione del Wsop Circuit dopo aver vinto il primo Global Casino Championship online. E’ AJ “RandyLerch” Kelsall a vincere la finalissima della stagione de ...Le compagnie crocieristiche hanno investito oltre 23,5 miliardi di dollari, di cui 1,5 negli ultimi 12 mesi, in navi con nuove tecnologie e carburanti più puliti, maggiormente efficienti e con meno em ...