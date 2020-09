Spezia, c’è un caso di Covid-19 nella squadra: “Asintomatico e posto in quarantena” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, lo Spezia ha informato che “nel corso degli esami di routine ai quali vengono sottoposti i nuovi acquisti, è emersa una positività al Coronavirus Covid-19 di un proprio tesserato, non ancora inserito nel gruppo squadra. Attualmente asintomatico, lo stesso è stato immediatamente posto in quarantena e sarà costantemente monitorato come da protocollo”. In giornata erano arrivati gli esiti dei tamponi effettuati su alcuni dei presenti al Consiglio di Lega e ai tesserati del Napoli. Coronavirus, il Napoli annuncia: “Tutti negativi al nuovo giro di tamponi” L'articolo Spezia, c’è un caso di Covid-19 nella squadra: ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, loha informato che “nel corso degli esami di routine ai quali vengono sottoposti i nuovi acquisti, è emersa una positività al Coronavirus-19 di un proprio tesserato, non ancora inserito nel gruppo. Attualmente asintomatico, lo stesso è stato immediatamentein quarantena e sarà costantemente monitorato come da protocollo”. In giornata erano arrivati gli esiti dei tamponi effettuati su alcuni dei presenti al Consiglio di Lega e ai tesserati del Napoli. Coronavirus, il Napoli annuncia: “Tutti negativi al nuovo giro di tamponi” L'articolo, c’è undi-19: ...

